Business news: Messico, Ocse, nel 2023 ritmo di crescita cala all'1,6 per cento

- L'economia del Messico, dopo il 2,5 per cento dell'anno in corso, dovrebbe chiudere il 2023 con un ritmo di crescita minore, l'1,6 per cento, per poi tornare al 2,1 nell'anno successivo. Lo scrive l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) segnalando che i consumi saranno "sostenuti dal graduale miglioramento del mercato del lavoro ma frenati dall'elevata inflazione". Le stime migliorano di quattro decimi quelle che l'Ocse ha elaborato a settembre sul 2022 e di un decimo sul 2023, mentre lasciano invariate quelle sul 2024. A giugno l'Ocse stimava la crescita nel 2022 all'1,9 e quella del 2023 al 2,1. Secondo gli esperti dell'Ocse, inoltre, l'inflazione scenderà al 5,7% nel 2023 e al 3,3% nel 2024. (Res)