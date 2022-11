Business news: Russia-Cuba, presidente Diaz-Canel conclude visita a Mosca, focus su investimenti russi nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha concluso la sua visita in Russia, dove ha incontrato l’omologo Vladimir Putin. “Abbiamo discusso l'importanza di aumentare i progetti di investimento della Russia a Cuba, così come l'approvvigionamento di cibo e strumenti per la sua produzione. È stato ribadito l'interesse ad espandere il flusso turistico russo verso Cuba, compreso il turismo d’affari”, ha dichiarato il capo dello stato cubano in un tweet. (Res)