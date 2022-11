Business news: Colombia, ministro Finanze, vogliamo aumentare la produzione di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia punta ad aumentare la produzione di gas e mantenere stabile quella di petrolio. Lo afferma il ministro delle Finanze colombiano, José Antonio Ocampo, in un’intervista a “El Pais”. L’obiettivo, ha detto, è “aumentare la produzione di gas” e “perlomeno mantenere quella di petrolio, almeno durante il periodo della transizione (energetica)”. Il ministro ha quindi parlato della necessità di rimpiazzare le esportazioni petrolifere. “Un’altra parte essenziale è realizzare la transizione dell'export: a che velocità possiamo sostituire il petrolio? Vedo un orizzonte di circa 15 anni come la transizione del caffè, avvenuta dalla metà degli anni '50 del 20mo secolo ai primi anni ’70. Inoltre, ci sarà meno domanda internazionale di carbone, in particolare, e di petrolio. Quindi vedremo anche una transizione della domanda”. La Colombia, ha detto ancora il ministro, “potrebbe, non nel breve termine, diventare un importante esportatore di rame. Sul gas non si discute: vogliamo essere autosufficienti. Il tema è petrolio e carbone”. Su questo il ministero delle Miniere e dell'Energia sta ultimando una valutazione di quali riserve possono essere raggiunte con i contratti già firmati. Sulla base di ciò vedremo se sono necessari più contratti”, ha dichiarato. (Res)