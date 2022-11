Giappone: sondaggio "Nikkei", tasso di approvazione del governo Kishida scivola al 37 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della scorsa settimana Kishida ha annunciato la nomina dell'ex ministro degli Esteri Takeaki Matsumoto a nuovo ministro degli Affari interni e delle comunicazioni. Matsumoto è subentrato a Minoru Terada, dimessosi a seguito di uno scandalo relativo a finanziamenti elettorali. Terada è il terzo ministro del governo Kishida sostanzialmente rimosso dal proprio incarico in meno di un mese, dopo l'ex ministro della rivitalizzazione economica Daishiro Yamagiwa - dimessosi per i suoi legami con la Chiesa dell'unificazione - e l'ex ministro della Giustizia Yasuhiro Hanashi. Il primo ministro ha dichiarato di aver scelto Matsumoto per la sua vasta esperienza in aree come la tassazione e le telecomunicazioni, e per aver già servito come ministro di governo. Kishida non ha chiarito se il suo governo intenda chiedere una proroga della sessione parlamentare che dovrebbe chiudersi il 10 dicembre, in considerazione del tempo perduto a causa delle dimissioni dei ministri. Matsumoto ha servito come ministro di un governo socialdemocratico tra il 2009 e il 2012, e nel 2017 ha cambiato schieramento, aderendo al Partito liberaldemocratico. (Git)