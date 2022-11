© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione dello studio "Il settore farmaceutico e biomedicale nel Lazio: attrattività dell'ecosistema e prospettive di sviluppo" realizzato da Unindustria e Luiss. Sono previsti gli interventi di Massimo Scaccabarozzi Presidente Sezione Farmaceutica e Biomedicale Unindustria, Paolo Orneli Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Pierpaolo Pontecorvo Presidente di Unindustria Latina, Giovanni Acampora Presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Stefano Manzocchi Prorettore per la ricerca Luiss Guido Carli, Valentina Meliciani Direttore Luiss School of European Political Economy, Raffaello Bronzini Responsabile della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Roma di Banca d'Italia, Gian Paolo Manzella Svimez, Giovanni Tria – Fondazione Enea Tech e Biomedicale. Modera Andrea Pancani giornalista Vicedirettore di La7. Sede Luiss Guido Carli in Viale Romania 32 a Roma (ore 16)- Conferenza stampa della rete di associazioni "Città vivibile" sui disagi legati alle occupazioni di suolo pubblico di tavolini e dehors. Casa del Municipio in via Galilei 53 a Roma (ore 11)- Il Commissario di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, il Direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco e il presidente di Format Research Pierluigi Ascano presenteranno l’indagine “Le intenzioni di acquisto dei Romani per il prossimo natale". Giolitti in via Uffici del Vicario 40 a Roma (ore 12)- Serata omaggio dedicata a Patrizia Cavalli, a cinque mesi dalla sua scomparsa. Teatro Argentina in largo Argentina a Roma (ore 20) (Rer)