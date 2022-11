Business news: Colombia, Ocse, crescita economica rallenterà all’1,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Colombia subirà un brusco rallentamento, passando dall’8,1 per cento del 2022 all’1,2 per cento del 2023. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel 2024 si prevede una lieve crescita all’1,7 per cento. L'inflazione dovrebbe superare il 10 per cento quest'anno, ma si prevede che ritorni gradualmente all'intervallo obiettivo del 2-4 per cento entro il 2024. Secondo gli esperti dell’Ocse i consumi e gli investimenti rimarranno contenuti, mentre famiglie e imprese dovranno fare fronte a inflazione, tassi di interesse elevati e all'incertezza sulle prospettive economiche e sulla politica economica. La stima per il 2023 è più bassa rispetto a quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm) lo scorso ottobre. Secondo la Bm la Colombia registrerà una crescita del 7,1 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023. (Res)