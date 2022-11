Business news: Argentina, Ocse riduce stima di crescita per il 2023 al +0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha ridotto le previsioni di crescita del Pil dell'Argentina per il 2023 al +0,5 per cento, dal +1,9 per cento stimato a giugno. È quanto emerge dall'ultimo rapporto, "Affrontare la crisi". Migliora la proiezione di crescita per l'anno in corso, stimata al +4,4 per cento, mentre per il 2024 si prevede un incremento del Pil dell' +1,8 per cento. Secondo l'Ocse l'accordo con il FMI "ha notevolmente ridotto l'incertezza sulle politiche macroeconomiche di breve termine, ma la situazione esterna rimane delicata" per l'Argentina. Oltre a questo il documento afferma che "l'elevata inflazione peserà sui consumi privati e richiederà tempo per recedere". Nel documento si segnala inoltre che "i rigidi controlli sui capitali e l'incertezza politica hanno portato a un forte calo degli investimenti nella seconda metà del 2022 e la loro persistenza consentirà solo una modesta ripresa nel 2023 e nel 2024". (Res)