Business news: Argentina, raggiunto accordo su nuovo aumento del 20 per cento del salario minimo

- Il governo dell'Argentina ha raggiunto un accordo con sindacati e imprenditori per un ulteriore aumento del 20 per cento del salario minimo in quattro tranche da qui al mese di marzo. In questo modo, si legge in una nota della presidenza, la base minima di partenza di uno stipendio passerà dagli attuali 57.900 a 69.500 pesos (415 euro circa), con un aumento del 110 per cento su anno superiore a quello dell'inflazione stimata al 100 per cento. L'accordo è stato firmato dallo stesso presidente Alberto Fernandez e dalle istituzioni sindacali e imprenditoriali che compongono il "Consiglio del salario". La ministra del Lavoro, Kelly Olmos, ha affermato che l'accordo mira a "recuperare il potere d'acquisto dei salari fissando un incremento coerente con la politica di lotta all'inflazione". (Res)