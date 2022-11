Business news: Venezuela-Colombia, missione commerciale a Caracas per rafforzare gli scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore della Colombia in Venezuela, Armando Benedetti, ha guidato una missione esplorativa e commerciale a Caracas, con più di 30 uomini d'affari colombiani e venezuelani. “Oggi accompagniamo la missione esplorativa e commerciale in Venezuela, con più di 30 uomini d'affari colombiani e venezuelani dei settori immobiliare, pulizia, plastica e gomma, agroindustria e chimica, tra gli altri. Lavoriamo per lo scambio commerciale binazionale”, ha dichiarato il diplomatico in un tweet. (Res)