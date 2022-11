Slovenia: referendum, vincono i sì ma quorum non raggiunto per i tre quesiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori sloveni hanno approvato tutte e tre le leggi oggetto di un triplo referendum tenuto oggi, ma allo stesso tempo i quesiti non hanno raggiunto il quorum necessario. Le domande riguardavano gli emendamenti alla legge sul funzionamento del governo, a quella sulla radiotelevisione pubblica e a quella sull’assistenza per la lunga degenza. Il quesito sulla legge sul governo ha visto, a spoglio completato del 92 per cento, il 56,3 per cento di favorevoli. Il quesito sulla radiotelevisione pubblica ha visto il 62,63 per cento dei favorevoli e l’ultimo quesito, sull’assistenza alle degenze di lungo termine, ha visto il 61,83 per cento dei favorevoli.(Seb)