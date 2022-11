Somalia: al Shabaab attacca hotel a Mogadiscio, presenti diversi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo jihadista somalo al Shabaab ha rivendicato l'attacco avvenuto questa sera all'hotel Villa Rosa, situato vicino al palazzo presidenziale nella capitale Mogadiscio. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dai media locali, al momento dell'attacco all'interno dell'hotel erano presenti diversi ministri del governo tra cui quello della Sicurezza, Mohamed Ahmed Dodishe, il quale è rimasto ferito nell'attacco, mentre il ministro della Pesca Ahmed Hassan Adan ha affermato di essere in salvo. Altri funzionari governativi sono ancora intrappolati all'interno dell'edificio. In un breve comunicato la polizia somala ha confermato l'attacco e ha riferito di aver tratto in salvo diverse persone, compresi civili e funzionari, mentre l'assalto all'edificio prosegue da diverse ore. L'hotel Villa Rose, situato vicino al palazzo presidenziale della Somalia, è frequentato da numerosi parlamentari ed esponenti del governo somalo. L'attacco è avvenuto il giorno dopo che il governo somalo ha dichiarato che più di 100 terroristi di al Shabaab, inclusi 12 dei loro comandanti, sono stati uccisi nella regione del Medio Scebeli in un'operazione militare sostenuta da milizie locali e partner di sicurezza internazionali. (Res)