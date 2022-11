Business news: Venezuela-Cina, Maduro riceve rappresentante di Pechino per l’America Latina e i Caraibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ricevuto Qiu Xiaoqi, rappresentante del governo cinese per l’America Latina e i Caraibi. L’incontro, fa sapere l’esecutivo venezuelano, mira ad approfondire i legami di amicizia, strategici e cooperazione tra i due Paesi. In precedenza Qiu Xiaoqi ha incontrato il ministro degli Esteri Carlos Faría, il quale ha confermato la volontà di continuare ad avanzare nel "consolidamento della nuova geopolitica della pace" e ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping per il suo spirito di "cooperazione, fratellanza e solidarietà” verso il Venezuela. (Res)