Rpt - Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore alla cultura Tommaso Sacchi insieme all’assessore al welfare e salute, Lamberto Bertolé, intervengono alla conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione delle prove aperte della Filarmonica della Scala. Partecipano anche il presidente della Filarmonica della Scala Maurizio Beretta, la direttrice di UniCredit Foundation Silvia Cappellini, il direttore artistico della Filarmonica della Scala, Etienne Reymond.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)REGIONEIl vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini e i ministri Roberto Calderoli, Daniela Santanchè, Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin intervengono all’evento 'Lombardia 2030' organizzato dalla Regione. Ad aprire i lavori, insieme al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'amministratore delegato diPirelli, Marco Tronchetti Provera e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nel corso della giornata portano il loro contributo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, quello della Coldiretti Ettore Prandini e di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, gli amministratori delegati dell'Eni Claudio Descalzi, di UniCredit Andrea Orcel, di Intesa San Paolo Carlo Messina e delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris.Pirelli HangarBicocca, via Chiese, 2 (ore 9)Conferenza stampa di Salute Donna Onlus per la presentazione dei risultati del sondaggio"allattamento post diagnosi oncologica".Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi 22 (11:30)VARIEConvegno nazionale dal titolo "Istruzione e merito: nuovi orizzonti?". Interverranno sull'argomento esperti in ambito pedagogico, psicologico e giuridico e il Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, On. Paola Frassinetti.I.I.S. "Severi-Correnti", Via Alcuino, 4 (ore 10)Il prefetto di Milano, Renato Saccone, la vicesindaca della Città Metropolitana di Milano, Michela Palestra e il vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, presenziano alla cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine"Al Merito della Repubblica Italiana", concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", sala Puccini, via Conservatorio, 12 (ore 11:30)Forum Multistakeholder 2022 del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, “Un futuro da disegnare insieme”. Intervengono, tra gli altri: Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze; Frans Timmermans, Vicepresidente Commissione Europea; Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP; Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDPMuseo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore, 21 (ore 11:30)Inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria San Cristoforo di Unireti. Intervengono: l'amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini, l'assessore al verde e ambiente del Comune di Milano Elena Grandi e l'amministratore delegato di ATM, Arrigo Gianavia Merula, angolo via Enna (ore 15)Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, insieme ad Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, dialogano su cambiamenti climatici, siccità, crisi energetica a “Incontri all’Arca”, un ciclo di appuntamenti con i protagonisti della sostenibilità promosso da Gruppo CAP.Via Rimini, 38 (ore 18:30)MONZAAlessandro Spada, Presidente di Assolombarda, Paola Frassinetti, sottosegretario ministero dell’istruzione e del merito, Giovanni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza e Vicepresidente di Assolombarda e Marina Tavassi, Coordinatrice Tavolo Tecnico Tribunale Unico dei Brevetti, intervengono durante l’evento “Top500+”, promosso da Assolombarda in collaborazione con Pwc e Banco BPM.Villa Reale di Monza, viale Brianza, 1 (ore 17:30) (Rem)