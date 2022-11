Business news: Perù, da Lap altri 340 milioni di euro a spagnola Sacyr per nuovo terminal aeroporto di Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Sacyr che lo scorso anno si è aggiudicata la costruzione di un nuovo terminal passeggeri presso l'aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, in Perù, si è vista aumentare dall'operatore Lima Airport Partners (Lap) di ulteriori 340 milioni di euro le risorse per la realizzazione dell'opera che si sommeranno ai 678 milioni di euro inizialmente previsti per la struttura. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias". Sacyr sta realizzando i lavori in consorzio con la peruviana Cumbra. Il piano di espansione dell'aeroporto, sostenuto interamente da investimenti privati, supera oltre 1,9 miliardi di euro, rendendolo una delle più importanti iniziative economiche del Perù, e si prevede che entrerà in funzione nel 2025. Per allora, Sacyr dovrà consegnare un edificio di 200 mila metri quadrati, 50 mila metri quadrati in più rispetto a quanto previsto prima della decisione di cambiare il progetto. L'Autorità peruviana per l'aviazione civile ha stabilito che il Jorge Chavez deve operare con un unico terminal, spingendo l'operatore a optare per un nuovo edificio per aumentare la capacità. L'edificio, completato per poco più del 20 per cento, si svilupperà su cinque piani e lascerà spazio a futuri ampliamenti. (Res)