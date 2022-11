Business news: Americhe, brasiliano Ilan Golfajn nuovo presidente della Banca interamericana dello Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il brasiliano Ilan Goldfajn il nuovo presidente della Banca interamericana dello sviluppo (Bid), l'istituto finanziario più importante della regione. Goldfain, ex presidente della Banca centrale del Brasile e fino ad oggi direttore del Dipartimento America latina del Fondo monetario internazionale (Fmi), eserciterà per i prossimi cinque anni un ruolo articolato in almeno tre compiti: sarà il responsabile delle operazioni e dell'amministrazione della Banca, che lavora con il settore pubblico dell'America latina e Caraibi, il direttore esecutivo del Bid Invest, che lavora con il settore privato, e il titolare del Comitato dei donanti del Bid Lab, il laboratorio che promuove progetti economici e imprenditoriali innovativi. Il nuovo dirigente, candidato al ruolo dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, prende il posto dell'onduregna Reina Irene Mejia, che aveva assunto l'interim a settembre. (Res)