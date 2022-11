Ue: Metsola, servono soluzioni contro caro energia, tetto della Commissione è troppo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, ha evidenziato la “responsabilità politica” di trovare, a livello europeo, delle soluzioni contro l’aumento delle bollette per famiglie e imprese. Allo stesso tempo, Metsola ha osservato che il tetto sui prezzi proposto dalla Commissione Ue "è troppo alto". “Durante la pandemia non pensavamo di poter trovare soluzioni comuni”, ha detto Metsola ospite di "Che tempo che fa". L’esperienza comune nella lotta contro il Covid-19, secondo la presidente dell’Europarlamento, ha invece aiutato l’Ue a trovare unità anche nella situazione ucraina. “Senza Recovery, senza i piani per l’economia, non avremmo potuto trovare unità sull’Ucraina e non avremmo potuto aiutare milioni di persone. Con Eurocities e il sindaco di Firenze Nardella abbiamo lanciato l’iniziativa per i generatori (alla popolazione ucraina)", ha ricordato Metsola. “Adesso lavoriamo sul tetto ai prezzi e sulle bollette. Milioni di famiglie non sanno se potranno pagare le bollette, le imprese chiedono aiuto all’Europa. Abbiamo delle proposte su tavolo e il Parlamento Ue sta prendendo delle decisioni rapide. Sul price cap dopo mesi finalmente forse abbiamo qualcosa sul tavolo ma non è abbastanza”, ha detto Metsola, osservando che il numero proposto dalla Commissione Ue è troppo alto per far scattare un meccanismo correttivo sui prezzi.(Res)