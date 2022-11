Business news: Brasile, Ocse, crescita economica rallenterà all'1,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Brasile rallenterà all’1,2 per cento nel 2023, rispetto alla crescita prevista del 2,8 per cento nel 2022, per poi passare a un ritmo dell’1,4 per cento nel 2024. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Le proiezioni sono state riviste al rialzo rispetto a quanto pubblicato a settembre, quando l'espansione economica della principale economia dell'America Latina era stimata al 2,5 per cento nel 2022 e allo 0,8 nel 2023. A giugno l'Ocse stimava la crescita nel 2022 allo 0,6 e quella del 2023 all'1,2. (Res)