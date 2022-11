Kosovo: media, Kurti "isolato" dal resto della politica interna sulla questione targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dell'opposizione e i principali commentatori politici del Kosovo hanno preso le distanze dalla politica del premier Albin Kurti sulla questione delle targhe automobilistiche. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Free Europe”, numerose voci si sono levate contro la posizione “riluttante e rigida” del primo ministro che pone il Kosovo “dalla parte opposta rispetto alle politiche seguite dai partner internazionali”. L’analista politico Artan Muhaxhiri ha dichiarato che Kurti "non può vincere politicamente" se ha gli Stati Uniti e l'Unione europea come oppositori politici. Xhavit Haliti, deputato del Partito democratico del Kosovo (Pdk), ha dichiarato che il governo deve rispettare le proposte e le richieste dei partner occidentali. "La querelle sulle targhe, secondo me, è uno spettacolo inutile. È uno spettacolo di cui (il presidente serbo Aleksandar Vucic) ha beneficiato in realtà”, ha osservato Haliti. (segue) (Alt)