Serbia-Kosovo: Usa soddisfatti per accordo sulle targhe

- Il dipartimento di Stato Usa ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto da Serbia e Kosovo per evitare un’escalation delle tensioni sulla questione delle targhe automobilistiche nel nord del Kosovo. In una nota, il dipartimento elogia anche la decisione dei due Paesi di concentrarsi urgentemente sulla normalizzazione delle relazioni con la mediazione e la facilitazione del dialogo da parte dell'Unione europea. "Accogliamo la decisione delle parti di porre l'interesse delle persone in cima ai loro processi decisionali e di compiere passi per migliorare la vita quotidiana dei loro cittadini", afferma il dipartimento nella nota. (Was)