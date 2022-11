Balcani: Crosetto, importante iniziativa politica dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al "Giornale" spiega come è andata la missione in Serbia e Kosovo: "Molto bene, era da tempo che l'Italia non assumeva una iniziativa politica e diplomatica di così grande rilievo in quei Paesi: una visita congiunta di ministro degli Esteri e della Difesa è una cosa che prima non era mai accaduta ed è stata apprezzata moltissimo". Quanto alla durata del conflitto tra Russia e Ucraina: "Vedo che le cose non stanno migliorando in modo significativo. È cambiato il modo di combattere la guerra nelle ultime settimane, nel senso che le condizioni del terreno e la stanchezza rendono più difficile lo scontro frontale e quindi è partita questa tattica russa di bombardare le strutture civili, soprattutto quelle energetiche, per rendere impossibile a una parte significativa della popolazione civile di superare l'inverno", ha concluso Crosetto.(Res)