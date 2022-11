Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Parlamento Ue ha approvato solo "una raccomandazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo non ha approvato alcuna risoluzione ma solo "una raccomandazione" e Belgrado non è interessata al riconoscimento reciproco con il Kosovo. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Vucic ha affermato che il Parlamento europeo ieri non ha approvato alcuna risoluzione, come affermato dai media, ma solo "una raccomandazione", e l'essenza del testo è "non solo l'introduzione di sanzioni contro la Russia", ma anche una raccomandazione affinché la Serbia "riconosca l'indipendenza del Kosovo", ha aggiunto il presidente serbo. Vucic ha quindi criticato i media per non avere riferito questa cosa. "Perché nasconderlo? Perché non informiamo le persone, in modo che sappiano cosa vogliono veramente da noi? Molto più difficile che introdurre sanzioni per noi è che ci chiedano il riconoscimento reciproco con Pristina", ha sottolineato Vucic. "Se le persone avessero chiaro cosa vogliono veramente questi parlamentari europei per la Serbia, capirebbero meglio la nostra posizione", ha aggiunto. "Continueremo ad ascoltare quello che ci dicono dall'Europa e prenderemo decisioni nel rispetto della nostra gente", ha concluso il presidente serbo. (Seb)