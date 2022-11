Serbia-Kosovo: capo Unmik accoglie con favore accordo su questione targhe automobilistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh ha accolto con favore l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles tra Belgrado e Pristina sulle misure per evitare un'escalation delle tensioni sulla questione delle targhe automobilistiche nel nord del Kosovo. Lo ha scritto in un comunicato la stessa Ziadeh, la quale ha sottolineato come l'accordo "dovrebbe riportare l'attenzione sulla tanto necessaria normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado". Il capo missione Unmik ha affermato che "ciò è stato possibile grazie all'approccio responsabile mostrato da entrambe le parti e al loro impegno per il dialogo facilitato dall'Unione europea" e ha inoltre elogiato gli sforzi dei partner internazionali per mantenere la stabilità e garantire la pace. (Seb)