Balcani: Tajani, stabilità è fondamentale e Italia può svolgere ruolo da protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La stabilità dei Balcani è fondamentale per la crescita economica e fermare flussi migratori che l’Europa non può accogliere: in questo contesto l’Italia può svolgere un ruolo di protagonista. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Foro dei ministri degli Esteri dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona. “L’Italia ha lavorato molto e vuole essere sempre più presente e siamo stati l’altro giorno con il ministro della Difesa Guido Crosetto in Serbia e Kosovo e abbiamo invitato il presidente Vucic e il premier Kurti a fare passi in avanti e cercare di non adottare iniziate unilaterali e dopo la nostra visita ieri sera a Bruxelles si è raggiunto un accordo sulle targhe”, ha spiegato il ministro. “Nelle telefonate di questa mattina con Vucic e Kurti ho detto che l’Italia è pronta a fare la sua parte per un nuovo protagonismo del nostro Paese nei Balcani perché sono parte dell’Europa e perché Serbia e Kosovo possono raggiungere impegni più ambiziosi”, ha aggiunto Tajani. (Spm)