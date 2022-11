Cultura: al Maxxi "Vivere senza paura nell'età dell'incertezza”, un film alla ricerca di risposte e speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovare la speranza nell’epoca dell'incertezza che pandemia e guerra ci hanno consegnato, ma anche sfruttare il bisogno di sensatezza che la situazione di crisi acuisce per cercare risposta agli interrogativi più profondi del vivere, che animano e inquietano, e in ultimo accomunano, ogni essere umano. È questa la scommessa di “Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”, il film della regista Giulia Sodi a cura di Samuele Busetto, Pia De Simone, Alessandra Gerolin, Kirsten Pinto Gfroerer, Aaron Riches, Alessandro Rovati, in collaborazione con Massimo Bernardini, proiettato oggi all’auditorium del Maxxi di Roma. La pellicola, che è nata da una mostra creata per il Meeting di Rimini 2021 e che sta ora girando l’Italia con proiezioni sempre sold-out, interpella e “provoca” tre grandi personalità quali Charles Taylor, professore emerito di filosofia alla McGill University di Montreal, Julián Carrón, docente di teologia all’università Cattolica del Sacro cuore di Milano e presidente della Fraternità di Comunione e liberazione dal 2005 al 2021, e Rowan Williams, professore emerito di pensiero cristiano contemporaneo alla University of Cambridge e Arcivescovo di Canterbury e primate d’Inghilterra dal 2002 al 2012, sugli interrogativi più forti e “scomodi” dell’esistenza, sulla possibilità di mantenere viva la speranza in una così complicata epoca di cambiamento, di vivere senza angoscia un tempo fatto di contraddizioni e lacerazioni, di credere nella sensatezza della realtà. (segue) (Rin)