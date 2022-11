Difesa: ministro Crosetto in visita in Qatar su invito omologo Al Attiyah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dato il via oggi ad una visita in Qatar, su invito ufficiale dell’omologo Khalid bin Mohammed Al Attiyah. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Al suo arrivo nel Paese del Golfo, dove sono in corso i Mondiali di calcio Fifa 2022, i primi ospitati in un Paese arabo, il ministro Crosetto è stato ricevuto ed ospitato nella residenza privata dell’omologo qatariota alla presenza dei vertici delle Forze armate del Qatar. L'incontro è durato due ore e si sono affrontati i principali temi di sicurezza internazionale. I due ministri hanno ribadito la necessità di proseguire la cooperazione tra le due nazioni. Domani, il ministro Crosetto, saluterà i militari del Contingente italiano impegnati nell'Operazione Orice, che vede l'Italia, con i propri militari, impegnata a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei Mondiali di Calcio. (segue) (Res)