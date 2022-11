Difesa: ministro Crosetto in visita in Qatar su invito omologo Al Attiyah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l’Esercito schiera in Qatar unità specialistiche Eod (Explosive Ordnance Disposal), per la difesa da minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare (Cbrn) e unità cinofile. La Marina militare contribuisce alla sicurezza delle acque internazionali al largo di Doha, con il pattugliatore polivalente d’altura Thaon di Revel, e dello spazio subacqueo, in prossimità della costa, con un veicolo a guida remota sottomarino (Autonomous Underwater Vehicle) del tipo Remus. L’Aeronautica militare, invece, concorre al controllo dello spazio aereo per contrastare l’eventuale impiego non autorizzato di mini e micro droni. Sarà infatti schierato un sistema di difesa da minacce antidrone del tipo C-Uas (Counter-Unmanned Aerial Anti-drone System) costituito da dispositivi per il disturbo delle frequenze (i cosiddetti jammer) portatili e dal sistema anti-drone stanziale Acus (Ami Counter Uas). L’impegno dei Carabinieri prevede invece attività di polizia militare e di consulenza. L’Arma è anche presente con un dispositivo composto da 14 unità, tra cui il “Provost marshal”, figura di diretto sostegno del comandante della missione e, in particolare, un nucleo di dieci consiglieri e consulenti delle forze di sicurezza (Gendarmeria, Guardia dell’Emiro, Polizia militare) e delle Forze speciali del Qatar. (Res)