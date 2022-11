Business news: Agroalimentare, Macfrut 2023 si è presentato in Perù e Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasferta Sudamericana per Macfrut, la Fiera internazionale dell'ortofrutta, che si è presentato in Perù e in Cile. Un doppio appuntamento molto partecipato che ha confermato l'appeal della kermesse dell'ortofrutta, in programma al Rimini Expo Center dal 3 al 5 maggio 2023, che vedrà una grande partecipazione di operatori e delegazioni di questi due Paesi tra i principali produttori mondiali di mirtillo, frutto simbolo della prossima edizione. Il primo evento, riferisce un comunicato di Macfrut, si è svolto a Lima alla presenza dell'ambasciatore italiano Giancarlo Maria Curcio, insieme a una cinquantina tra operatori, associazioni e stampa. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con Ice Lima, l'Associazione degli esportatori Agap e l'Ente Nazionale di Promozione Promperù. (Res)