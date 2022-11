Egitto: premier e governatore Banca centrale discutono disponibilità beni prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha incontrato il governatore della Banca centrale d'Egitto, Hassan Abdullah, per discutere la disponibilità di beni di prima necessità e per garantire la disponibilità di scorte sufficienti in questo momento di crisi. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il portavoce della presidenza del Consiglio dei ministri, l’ambasciatore Nader Saad. Le due parti hanno anche discusso la continuazione del coordinamento tra il governo e la Banca centrale per fornire la valuta estera necessaria per importare i prodotti di base ed i requisiti di produzione per il settore industriale. Nell'incontro si è discusso anche del tema dell'aumento delle riserve valutarie nella Banca centrale, attraendo maggiori investimenti esteri diretti, stimolando il settore del turismo, nonché dell'iniziativa di sostegno per gli egiziani che lavorano all'estero.(Cae)