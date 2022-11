Egitto: presidente Senato, risoluzione Parlamento Ue “ricorda un retaggio coloniale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del presidente del Senato egiziano, giunge dopo la nota diramata dalla Camera dei rappresentanti egiziana che ha definito la risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani in Egitto, "arrogante", "politicizzata" e caratterizza da informazioni errate e "fuorvianti". Lo scorso 24 novembre, il Parlamento europeo ha pubblicato una risoluzione che chiede "il rilascio immediato e incondizionato dell’attivista per i diritti umani britannico-egiziano Alaa Abdel-Fattah", invitando Il Cairo a porre fine a quella che ha definito la "soppressione del dissenso pacifico in Egitto". Il Parlamento europeo ha anche chiesto misure forti per affrontare quella che definisce una "crisi dei diritti umani in Egitto", lamentando che il Paese “non ha modificato alcun atto legislativo pertinente prima di ospitare la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a novembre". (Cae)