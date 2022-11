Business news: Costa Rica, Ocse, economia crescerà del 2,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Costa Rica crescerà del 2,3 per cento nel 2023 e del 3,7 per cento nel 2024. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L'elevata inflazione e una politica monetaria restrittiva, si legge, freneranno i consumi privati ​​nel 2023, mentre le esportazioni saranno ostacolate da una crescita globale più debole nel 2023, ma si rafforzeranno nel 2024. Secondo gli esperti dell’Ocse l'inflazione annua ha recentemente raggiunto il picco del 12 per cento, ma dovrebbe scendere al 4,2 per cento entro il 2024, ancora al di sopra dell'obiettivo del 3 per cento. (Res)