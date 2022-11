Business news: Cile, Ocse riduce stima crescita economica al -0,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede per il Cile una contrazione del Pil dello 0,5 per cento nel 2023. È quanto afferma il rapporto "Affrontare la crisi", che peggiora la già scarsa proiezione di crescita del +0,5 per cento stimata a giugno. Migliorata leggermente invece la previsione di crescita del Pil per l'anno in corso, che passa da un +1,4 a un +1,9 per cento. Nel 2024 l'attività economica dovrebbe invece tornare a crescere con un +2,4 per cento. Secondo quanto si legge nel documento, "l'inflazione, le condizioni finanziarie più rigide e la bassa fiducia delle imprese colpiranno i consumi e gli investimenti nel 2023, mentre parallelamente anche la crescita più debole dei partner commerciali frenerà in parte le esportazioni". L'Ocse ritiene inoltre che "un'agevole risoluzione del processo di riforma costituzionale potrebbe rafforzare la fiducia e attrarre investimenti". (Res)