Iraq: premier Al Sudani riceve comandante Missione Nato generale Iannucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq e comandante in capo delle Forze armate, Muhammad al Sudani, ha ricevuto oggi a Baghdad il comandante della Missione Nato in Iraq (Nmi), il generale Giovanni Maria Iannucci. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa del premier iracheno. Nella nota si legge che durante l’incontro Al Sudani è stato informato in merito ai compiti della Nmi nel quadro della sicurezza e della cooperazione militare con l'Iraq, che “include fornire consulenza e addestramento, sviluppare le capacità delle forze di sicurezza irachene, innalzare il livello delle loro prestazioni e consentire loro di affrontare vari sfide alla sicurezza, prima fra tutte la lotta al terrorismo". Nell’incontro, Al Sudani ha sottolineato, secondo il comunicato, l'importanza di “un'elevata cooperazione e coordinamento” con la missione Nato. Iannucci, da parte sua, ha sottolineato che "l'Nni continua la cooperazione e il coordinamento con i vari servizi di sicurezza, nell'ambito dei suoi compiti di sviluppo del settore della sicurezza in Iraq". (segue) (Res)