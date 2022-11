Siria: media, Damasco con il sostegno dell’Iran dispiega nuovi sistemi di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria e l'Iran hanno dispiegato nuovi sistemi di difesa aerea, inclusi sistemi di disturbo delle frequenze radio e di allerta precoce, intorno alla capitale Damasco per prevenire attacchi aerei israeliani nell'area, secondo quanto riferisce un articolo pubblicato dal sito vicino all’opposizione “Syrian Capital Voice”. Secondo l’articolo, nuovi sistemi sono stati costruiti da società coreane e cinesi e forniti dall'Iran come parte degli accordi raggiunti tra Siria e Iran. Fonti hanno riferito a “Syrian Capital Voice” che il ministero della Difesa siriano avrebbe già testato i sistemi di disturbo delle frequenze in ottobre, costringendo in almeno due occasioni gli aerei israeliani ad abbandonare lo spazio aereo siriano. Le fonti hanno inoltre affermato che l'Iran avrebbe trasferito due sistemi di difesa aerea Bavar-373 nell'area di Damasco, di cui uno posizionato vicino alla città di Rakhlah, situata vicino al confine con il Libano, a circa 30 chilometri a nord delle alture del Golan. (segue) (Res)