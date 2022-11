Siria: media, Damasco con il sostegno dell’Iran dispiega nuovi sistemi di difesa aerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi Bavar-373 sarebbero stati trasportati in Siria ad agosto dopo un accordo con la Russia e il governo siriano. Sempre secondo l’articolo, i sistemi difesa aerea sarebbero stati trasportati nella Siria orientale attraverso l’Iraq. All'inizio di questo mese, i Guardiani della rivoluzione iraniana hanno annunciato un test riuscito del sistema Bavar-373 utilizzando l'intercettore "Sayad B-4". Citato dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, l'analista dell'intelligence israeliana Ronen Solomon, che gestisce il blog “Intelli Times”, ha riferito che il sistema è stato sviluppato sotto la supervisione del ricercatore iraniano Abdollah Mehrabi, a capo dell’Organizzazione per la ricerca dell’autosufficienza dei Guardiani della rivoluzione iraniana. L'intercettore Sayad B-4 è stato sviluppato in una base appartenente all’Organizzazione a Teheran, vicino al quartier generale delle forze aerospaziali dei Guardiani della rivoluzione, presso l'aeroporto di Mehrabad. (Res)