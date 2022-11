Milano: Confcommercio, week end del Black friday positivo +10 per cento rispetto 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Weekend del Black Friday positivo a Milano: è quanto emerge dai primi riscontri avuti dalla Rete associativa vie di Confcommercio Milano. “La clientela – afferma Gabriel Meghnagi, presidente della Rete associativa vie – aspettava questo momento per effettuare acquisti. Si è così potuto recuperare un ottobre non soddisfacente”. L’incremento percentuale, rispetto allo scorso anno, è superiore al 10 per cento e lo scontrino medio si attesta sui 150-160 euro. Più alto nella moda - oltre i 200 euro – con vendite di cappotti, piumini, maglieria, calzature, abiti. Molto bene l’abbigliamento per bambini. (Com)