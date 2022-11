Belgio: tifosi del Marocco a Bruxelles assaltano le vie del centro dopo la vittoria ai Mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni tifosi del Marocco hanno preso d’assalto le vie del centro di Bruxelles dopo la fine della partita Belgio-Marocco ai Mondiali del Qatar, che ha visto la vittoria del Marocco per due a zero. I tifosi hanno appiccato il fuoco ad alcune autovetture, in particolare nei pressi della stazione di Midi. La polizia è intervenuta in tenuta antisommossa e ha bloccato Boulevard Anspach, il viale principale del centro cittadino.(Beb)