Ucraina: presidente Energoatom, segnali di preparativi russi per lasciare centrale di Zaporizhzhia

- Alcuni “segnali” fanno pensare che le truppe russe si preparino a lasciare l’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato Petr Kotin, presidente dell’azienda statale ucraina per la gestione delle centrali atomiche. Secondo quanto riferisce il sito “Ukrainska pravda”, Kotin ha osservato che nelle ultime settimane sono arrivate informazioni su dei segnali in tal senso. "E’ troppo presto per dire che le truppe russe stiano lasciando l'impianto", ha infine precisato Kotin.(Kiu)