Iraq: premier Al Sudani riceve comandante Missione Nato generale Iannucci (2)

- L’Italia ha assunto il comando della Nmi nel maggio 2022. Come affermato dallo stesso Iannucci il mese scorso, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Ina”, la missione della Nato in Iraq sta aiutando il Paese mediorientale a “costruire istituzioni e forze di sicurezza più sostenibili, trasparenti, inclusive ed efficaci, in modo che essi stessi siano in grado di raggiungere la stabilità, combattere il terrorismo e prevenire il ritorno dello Stato islamico (Is)”. Avviata nel 2018 su richiesta del governo di Baghdad, la missione ha raggiunto diversi obiettivi, tra cui un accordo su un quadro di riferimento comune tra Nato e Iraq, che ha consentito all’organizzazione di comprendere gli ambiti verso cui indirizzare la propria assistenza. "L'obiettivo della Nato è fornire esperienza, consulenza e supporto", ha affermato Iannucci, aggiungendo: "Sono gli iracheni che decidono come riformare le proprie strutture e istituzioni di sicurezza". (Res)