Venezuela: portavoce delegazione opposizione, accordo di ieri sia solo l'inizio (4)

- Subito dopo la firma, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso la licenza che autorizza la compagnia petrolifera Chevron a riprendere le sue operazioni in Venezuela. "Questa azione - afferma Washington - riflette l'impegno degli Usa ad allentare gradualmente le proprie sanzioni sulla base di passi concreti che allevino le sofferenze del popolo venezuelano e contribuiscano al ripristino della democrazia". La licenza garantita dal dipartimento del Tesoro, in particolare, consente a Chevron di tornare a importare greggio o prodotti petroliferi esportati dalle sue controllate in Venezuela e a riavviare "operazioni limitate" di estrazione delle risorse naturali. (Vec)