Infrastrutture: Usa, spagnola Acs continua a crescere nel processo di espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs continua a crescere negli Stati Uniti che rappresentano ormai circa il 49 per cento del suo portafoglio ordini globale e più della metà dei suoi ricavi. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Vox Populi", nell'ultimo anno e mezzo, Acs ha raggiunto i 34,6 miliardi di euro di ordini rispetto ai 26,7 miliardi alla fine dei quattro anni di presidenza di Donald Trump. Solo nell'ultimo mese, l'azienda guidata da Florentino Perez si è aggiudicata la costruzione di una fabbrica di batterie per auto elettriche per Honda in Ohio per 4,2 miliardi di euro. Parte del nuovo piano di espansione comprende anche la nuova metropolitana leggera nel Maryland, attraverso la sua controllata Dragados, insieme alla società spagnola Ohla, il cui valore del progetto è di circa 3 miliardi di euro. Un'altra importante operazione recente di Acs è stata l'acquisizione del controllo di maggioranza della concessione della strada a pedaggio SH88 di Houston, in cui la società spagnola ha investito 865 milioni di euro attraverso la sua controllata Iridium (con altre cinque concessioni negli Usa). Mentre, attraverso la sua società Flatiron, l'impresa di costruzioni si è aggiudicata due contratti di miglioramento stradale per un totale di quasi 770 milioni di euro.(Spm)