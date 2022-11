© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “ha agito tempestivamente per assistere la popolazione di Ischia colpita dal maltempo. 2 milioni stanziati e dichiarato lo stato d’emergenza: faremo di tutto per mettere in sicurezza l’area”. Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)