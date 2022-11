Libia: Alto consiglio di Stato conferma validità procedure per elezione procuratore generale Al Sour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, ha confermato la validità delle procedure seguite per la selezione e la conferma a Procuratore generale di Al Siddiq al Sour, che è stato riconfermato nella carica dal Consiglio superiore della magistratura con 12 voti a favore su 14, con l’approvazione sia dell’assemblea con sede nella capitale libica che del parlamento di Tobruk. Lo riferisce una nota dell’Alto consiglio di Stato, diramata dopo che quattro esponenti del cosiddetto “Senato” libico hanno contestato la scelta di Al Sour. Nei giorni scorsi, l’Alto consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti hanno votato a favore della nomina di Al Sour come Procuratore generale. Nello specifico l’Alto consiglio di Stato ha approvato la nomina con 55 voti favorevoli, quattro contrari e 25 astenuti. Il Consiglio di Stato ha indicato di aver riconosciuto il meccanismo di coordinamento concluso dal Consiglio supremo della magistratura nella riunione del 12 aprile 2021, che prevede che il Consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti di Trobruk rispettino la piena indipendenza dell'autorità giudiziaria. Nella nota, il Consiglio di Stato ha dichiarato che il ruolo delle due Assemblee si limita ad accettare o rifiutare le candidature presentate dal Consiglio superiore della magistratura, e che il suo principio fondamentale è quello di non coinvolgere l'istituzione giudiziaria in dispute e conflitti politici, e di preservarne l'indipendenza. (segue) (Res)