Ucraina: monsignor Gallagher, Santa sede sempre a disposizione per un tavolo per la pace

- La Santa Sede e il Papa in persona sono sempre disponibili a offrire un tavolo per le trattative di pace. Lo ha detto il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. "La Santa Sede e il Papa in persona sono sempre stati disponibili dall'inizio della guerra e finora non c'è stata una risposta concreta. Nonostante ciò la Santa Sede rimane sempre a disposizione”, ha detto Gallagher ai microfoni di “Mediaset”. “E se fosse opportuno e necessario di offrire e mettere a disposizione questi ambienti, come abbiamo fatto storicamente anche nel passato, il Santo Padre lo accoglierebbe molto positivamente se una domanda viene dalle due parti con tutte le buone intenzioni e con uno spirito di cercare la pace, il dialogo e la fine della guerra", ha detto Gallagher.(Res)