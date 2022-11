Spagna: Sanchez chiede a imprese di negoziare patto reddito per dare sicurezza a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez,ha chiesto alla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) si sedersi ad un tavolo per negoziare un patto sul reddito che dia sicurezza ai lavoratori". Sanchez lo ha detto oggi nel corso del suo intervento all'Internazionale socialista (Is) di Madrid dopo essere stato eletto nuovo segretario generale dell'organizzazione subentrando al greco Yorgos Papandreou. Il leader spagnolo ha invocato "un'economia equa, che sostituisca il modello neoliberale che ha prevalso negli ultimi decenni" e che sia "al servizio del popolo e non il contrario". A questo proposito, Sanchez si è appellato all'Is affinché abbia "una voce guida nell'impegno per la promozione e il consolidamento del lavoro dignitoso e dei diritti del lavoro". Il capo dell'esecutivo spagnolo ha accennato alla riforma del lavoro approvata dal suo governo e concordata con le parti sociali, con la quale, secondo il leader socialista, "sono stati fatti progressi come mai negli ultimi 40 anni in termini di stabilità e dignità del lavoro". In merito al suo programma alla guida dell'organizzazione internazionale Sanchez ha annunciato che lavorerà in diverse direzioni nel campo del lavoro. La prima è quella di promuovere l'adozione di clausole commerciali che richiedano il rispetto di standard minimi universali del lavoro, oltre a rafforzare il lavoro delle istituzioni delle Nazioni Unite in difesa dei diritti del lavoro e del commercio equo e solidale. In secondo luogo, garantire l'estensione di questi diritti ai lavori generati dalla rivoluzione tecnologica. Secondo i dati di Sanchez, il numero di bambini in condizioni di estrema povertà è salito a 350 milioni, mentre nel 2019 le multinazionali hanno trasferito 969 miliardi di profitti nei "paradisi fiscali", il che significa che "i Paesi hanno incassato in media il 10 per cento in meno di imposta sulle società rispetto a quanto avrebbero dovuto ottenere". (Spm)