Iran: la nipote di Khamenei esorta comunità internazionale a tagliare rapporti con Teheran

- La nipote della guida suprema dell’Iran Ali Khamenei, Farideh Moradkhani, nota attivista per i diritti umani, ha invitato i governi stranieri a tagliare tutti i legami con Teheran per la violenta repressione delle proteste che da metà settembre stano sconvolgendo il Paese, dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran in seguito all’arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato il velo in modo scorretto. Sui social media è diventata virale una videodichiarazione della donna, il cui defunto padre, Ali Moradkhani Arangeh, era un religioso sciita sposato con la sorella di Khamenei noto per la sua posizione antiregime. (segue) (Res)