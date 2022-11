Iran: la nipote di Khamenei esorta comunità internazionale a tagliare rapporti con Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia di stampa Human Rights Activists News Agency “Hrana”, la donna sarebbe stata arrestata lo scorso 23 novembre. "Questo regime non è fedele a nessuno dei suoi principi religiosi e non conosce alcuna regola tranne la forza e il mantenimento del potere", ha dichiarato la nipote di Khamenei nel video. "O gente libera, state con noi e dite ai vostri governi di smetterla di sostenere questo regime omicida e che uccide i bambini", ha dichiarato la nipote della guida suprema iraniana che ha paragonato lo zio ad Adolf Hitler e a Benito Mussolini. Il video è stato condiviso su YouTube lo scorso 24 novembre dal fratello, Mahmoud Moradkhani, che si presenta come "un oppositore della Repubblica islamica" sul suo account Twitter e da altri attivisti per i diritti umani. Il 23 novembre, Mahmoud Moradkhani ha denunciato l'arresto di sua sorella dopo la richiesta di comparizione presso l’ufficio del procuratore di Teheran. La donna era stata arrestata all'inizio del 2022 dal ministero dell'Intelligence iraniano e successivamente rilasciata su cauzione. Secondo l’agenzia “Hrana”, la nipote di Khamenei sarebbe detenuta nella famigerata prigione di Evin a Teheran. (Res)