Iran: la nipote di Khamenei esorta comunità internazionale a tagliare rapporti con Teheran - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video della nipote della guida suprema dell’Iran Ali Khamenei, Farideh Moradkhani, nota attivista per i diritti umani, in cui la donna invita i governi stranieri a tagliare tutti i legami con Teheran per la violenta repressione delle proteste che da metà settembre stano sconvolgendo il Paese, dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran in seguito all’arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato il velo in modo scorretto. (Res)