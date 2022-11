Rifiuti: Ama, raccolte 130 tonnellate di ingombranti con iniziativa nei municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state complessivamente oltre 130, secondo le prime stime, le tonnellate di materiali consegnate questa mattina dai numerosi romani che hanno approfittato dell'appuntamento straordinario con la campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio, che ha coinvolto eccezionalmente tutti e 15 i municipi, sia i pari sia i dispari, della Capitale. Lo comunica Ama in una nota. Nelle 15 ecostazioni mobili, una a municipio, è stato possibile raccogliere i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, eccetera) e altri materiali particolari come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi. Anche i centri di raccolta fissi sono rimasti aperti con orario domenicale. Tutti i materiali raccolti verranno come sempre avviati alle rispettive filiere di riciclo/recupero.(Rer)