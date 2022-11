Lombardia 2023: Peluffo, Pd parte di coalizione che ha deciso programmi e candidato, siamo aperti al confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Partito Democratico Lombardo da mesi lavoriamo per aggregare forze e costruire un’alternativa credibile per battere la destra di Fontana. Abbiamo costituito una coalizione di centrosinistra, formata da partiti e movimenti civici. Insieme abbiamo condiviso le priorità su cui costruire il programma del candidato presidente. Abbiamo sempre sostenuto che da soli non si vince e lo continuiamo a ripetere. Per questo, insieme alla coalizione, decideremo sull’apertura e sul confronto con altre forze politiche che hanno come obiettivo il cambiamento in Lombardia. Siamo interessati all’approfondimento a partire dai contenuti. Rimane fermo l’appuntamento di sabato 3 dicembre con la presentazione delle proposte a sostegno della candidatura di Pierfrancesco Majorino presidente, voluta dalla colazione che ha deciso di unire le forze". Lo dichiara Vinicio Peluffo, segretario regionale Pd in Lombardia. (Com)