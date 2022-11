Pa: De Santis (CR), da Gualtieri caduta stile, mail da sapore elettorale a dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore al Personale, Andrea Catarci, hanno inviato una mail ai dipendenti capitolini per informarli sulle tempistiche di pagamento di alcuni arretrati a oggi ancora non pagati. In una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis, spiega: "Le campagne elettorali giocano brutti scherzi e con l'approssimarsi delle elezioni regionali il sindaco Gualtieri e l'assessore Catarci trovano il coraggio di inviare una mail a ciascuno dei 23.000 dipendenti capitolini per comunicare di essere al lavoro per garantire il pagamento degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto nazionale. Un lavoro tanto alacre, si fa per dire, da produrre un pagamento in quattro comode rate ovvero entro il mese di marzo del 2023, anziché entro il 16 dicembre come sarebbe previsto dall'articolo 2 dello stesso contratto nazionale". (segue) (Rer)